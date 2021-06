Inter, bivio Vecino: il problema contratto e cosa pensa davvero di lui Inzaghi

Le ultimissime in chiave mercato sul futuro del centrocampista, ora impegnato con il suo Uruguay in Copa America

“Cederlo quest'estate, per l'Inter, vorrebbe dire centrare una plusvalenza. Prelevato dalla Fiorentina nell'estate del 2017 per 25.047 milioni di euro, al 30 giugno prossimo il costo del suo cartellino a bilancio sarà ammortato per 20,6 milioni, di fatto il residuo, sarà di circa 4,7 milioni di euro. I club interessati non mancano, soprattutto il Napoli, ma occhio al fattore Inzaghi. Il nuovo allenatore nerazzurro è un estimatore di Vecino e spinge per tenerlo in rosa. L'eventuale conferma di Vecino, che prima di qualsiasi scelta parlerà con Inzaghi, implica il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022 (attualmente guadagna 2,5 milioni di euro netti all'anno). L'Inter non può permettersi di tenere in rosa un giocatore che tra sette mesi può firmare gratis per un altro club, così come non può rimandare la decisione in autunno. Insomma, si tratta di un dentro o fuori”, si legge.