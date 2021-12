Inter, Suning pronta a vendere quote del club. Tempi rapidissimi: “A inizio 2022…”

Suning è tornata alla ricerca di partner per una possibile vendita di una parte del pacchetto azionario dell'Inter

"Suning è ancora a caccia di liquidità per l’Inter. Parallelamente all’operazione con Rotschild legata all’emissione nel primo trimestre del 2022 di un bond quinquennale da 400 milioni, il gruppo di Nanchino si è nuovamente messo alla ricerca di finanziatori. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Suning - alla luce delle difficoltà che sta attraversando il gruppo in patria - sta infatti lavorando con un advisor alla ricerca di un partner che possa rilevare parte del pacchetto azionario. L’agenzia statunitense stima nell’inizio del nuovo anno l’avvio del processo formale per vendere una partecipazione nella società, il tutto a pochi mesi dall’accordo con il fondo Oaktree per un finanziamento da 275 milioni concesso alla controllante lussemburghese Great Horizon, dando in pegno le quote del club".