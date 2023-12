Rabiot, siluro a Gagliardini: “Impara a rimanere umile, ricordati del cervello”

Il centrocampista della Juventus replica duramente al rivale del Monza, reo di avergli esultato in faccia al momento del provvisorio 1-1

Vittoria all'ultimo respiro per la Juventus, che ha avuto la meglio sul Monza grazie a un gol di Gatti in pieno recupero. Uno dei duelli più accesi in campo è stato quello tra Rabiot e Gagliardini, culminato con l'esultanza provocatoria dell'ex Inter nei confronti del francese al momento della rete del momentaneo pareggio di Valentin Carboni.