Mercato, il Torino presto potrebbe bussare in casa Inter. Un giocatore piace ai granata

Tra i giocatori di proprietà dell’Inter c’è anche Radu, portiere ora in prestito al Parma. L’estremo difensore è seguito da tanti club, tra questi anche il Torino che lo ha osservato prima col Genoa e ora con la maglia gialloblù.

“Ha vissuto una prima parte di stagione al Genoa, da gennaio è al Parma. È sempre rimasto di proprietà dell’Inter, che ne monitora attentamente la crescita. A 22 anni è un portiere che può già vantare 50 presenze in Serie A, collezionate in una stagione e mezza al Genoa, oltre a un precedente torneo di B ad Avellino da protagonista. Parliamo di un portiere moderno, reattivo e tecnico, che lascia intravedere un grande futuro. È ancora molto presto per parlare di trattative, questa è la fase delle osservazioni. Ma, se e quando il calcio ripartirà, il Toro potrebbe bussare alla porta dell’Inter per sondarne la disponibilità. È il nome forte segnato in agenda per i prossimi mesi”, spiega La Gazzetta dello Sport.