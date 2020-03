Ag. Radu: “Tornerà all’Inter, abbiamo fiducia nel club. Esposito e Agoumé saranno…”

Intervistato da TMW, Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha fatto il punto sul futuro del portiere rumeno, attualmente in prestito al Parma ma di proprietà dell’Inter. Ecco le sue parole:

ESPOSITO E AGOUME’ – “Se ci sono meno introiti di conseguenza vengono meno anche le possibilità di spesa. I trasferimenti saranno inferiori. Quindi bisognerà puntare sul settore giovanile. Tanti club hanno dei giovani bravi, ad esempio i vari Esposito e Agoumé saranno utilissimi all’Inter. Ogni squadra ha ragazzi che possono essere integrati nella rosa della prima squadra“.

STAGIONE DA TERMINARE? – “Sono d’accordo. Si deve finire la stagione. A volte leggo che qualche presidente per interesse di bottega dice di finirla qua. Non sarebbe giusto“.

RADU – “Molti agenti hanno interesse a mettere delle voci in giro. Radu farà ritorno in nerazzurro, non ci sono altri programmi: abbiamo massima fiducia in quello che ci ha detto l’Inter, la società che lo ha lanciato“.

(Fonte: TMW)