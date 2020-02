Parma, Radu svela un retroscena: “La trattativa? Stavo andando nella sede dell’Inter e…”

Ionut Radu si presenta in conferenza stampa a Parma. Il portiere di proprietà dell’Inter, al Genoa nella prima parte di stagione, ha raccontato un retroscena sulla trattativa con il club ducale: “È bello da raccontare – riporta il sito ufficiale della società emiliana -. Stavo andando all’Inter in sede a parlare del mio futuro, poi è arrivata la telefonata del Parma e a quel punto non c’è stato molto da decidere, perché qui c’è un grande gruppo e questo lo si vede dai risultati che questa squadra ha fin qui ottenuto“.

Il Parma per dimostrare di valere l’Inter? Il portiere rumeno ha le idee chiare: “Devo lavorare su me stesso su tutti i punti di vista, cerco sempre di migliorare sul piano personale e se poi fai bene questo è positivo sia per la squadra che per me“.