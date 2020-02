Parma, D’Aversa: “Radu? Colombi mi da garanzie, ma se gli fosse successo qualcosa…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così dell’arrivo in prestito di Ionut Radu dall’Inter: “Colombi mi dà ampie garanzie perché ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. L’arrivo di Radu è perchè saremmo potuti rimanere scoperti se fosse successo qualcosa a Colombi. Ha mantenuto il risultato in equilibrio, è stato un risultato meritato. Abbiamo sofferto il secondo tempo ma il risultato è giusto”.