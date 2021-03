Rai – Inter e Milan avanti con Conte e Pioli al 100%. Juve, Napoli e Roma…

Le ultime indiscrezioni sul futuro delle panchine delle big di Serie A da parte dei colleghi di Rai Sport

Si parla del futuro delle panchine di Serie A negli studi di Rai Sport. Secondo i colleghi, Inter e Milan non hanno alcun dubbio in merito e sono pronte a proseguire il loro matrimonio con Antonio Conte e Stefano Pioli. Esclusi al 100% ribaltoni nel corso dell'edizione odierna di Pressing.

Discorso ben diverso per le altre big del campionato, partendo dalla Juventus che si trova a fare i conti con il rebus legato ad Andrea Pirlo. Gattuso ha il 10% di possibilità di restare, ma per scelta sua non proseguirà in ogni caso l'avventura. E' iniziato il casting di De Laurentiis, ma molto dipenderà dal piazzamento finale della squadra. Rino potrebbe essere uno dei nomi per il futuro della Roma, ma su quella panchina c'è soprattutto l'ombra di Allegri in caso di esonero di Fonseca, che a sua volta piace a De Laurentiis.