FCIN1908 / Dimarco, Inter sceglie i soldi: no recompra se il Verona lo riscatta. Colpo fissato

L’Inter non ha dubbi, per rinforzare la squadra di Antonio Conte serve un Hakimi sulla corsia mancina: Dimarco? Ecco la situazione

L’Inter non ha dubbi, per rinforzare la squadra di Antonio Conte serve un Hakimi sulla corsia mancina. Il nuovo Perisic consente al club di poter ragionare con calma, il croato sta attraversando un grande momento di forma e per applicazione e rendimento lascia ben sperare anche per il futuro, ma i piani della dirigenza di viale della Liberazione prevedono un deciso upgrade. Certo, sarà necessario capire quali saranno le risorse a disposizione di Ausilio e Marotta, ma l’idea è quella di intervenire con decisione in quella zona di campo, regalando a Conte un elemento che sappia fare la differenza con assist e gol.

E proprio a proposito di corsia mancina, si è spesso parlato dell’eventuale ritorno di Federico Dimarco, se non come titolare, almeno come riserva. Un’idea che però non è nella testa dei dirigenti nerazzurri. Il Verona ha per il calciatore un diritto di riscatto fissato a 7 milioni e se lo farà valere, l’Inter ha intenzione di intascare i soldi per poterli reinvestire altrove. Il futuro di Dimarco, quindi, non sarà all’Inter, ovviamente a patto che i veneti decidano di far valere il suddetto diritto. Con un grande colpo a sinistra, l’Inter potrà competere per grandi obiettivi, la convinzione è questa e condizioni economiche permettendo, sarà proprio in quella zona di campo che i nerazzurri concentreranno i maggiori sforzi.