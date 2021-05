Ravanelli: “L’Inter farà di tutto per prendere Milinkovic. E’ incredibile”

Le parole dell'ex bianconero: "Sarebbe la ciliegina sulla torta, fa comodo a tante squadre: è un giocatore determinante e completo"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo di Simone Inzaghi all'Inter e del futuro di uno dei suoi pupilli: "Milinkovic all'Inter? Sarebbe la ciliegina sulla torta, fa comodo a tante squadre: è un giocatore determinante e completo. E' molto forte, dà sicurezza: l'Inter con Inzaghi per me farà di tutto per portarlo a Milano, è veramente incredibile", ha concluso.