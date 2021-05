Inversione Inter: Inzaghi punta su 2 nomi a sorpresa. “Simone, svolta ruolo per Sensi”

Inzaghi è pronto a sedersi sulla panchina dell'Inter. Il futuro allenatore nerazzurro disegna la squadra che verrà

Simone Inzaghi è pronto a sedersi sulla panchina dell'Inter. L'ufficialità arriverà a breve, ma il futuro allenatore nerazzurro si è già rimboccato le maniche per disegnare la squadra che verrà, al netto di qualche possibile sacrificio sul mercato. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ormai ex tecnico della Lazio avrebbe già individuato in Stefano Sensi un perno del suo calcio, il playmaker ideale per il suo 3-5-2. Ma non solo: in un calcio più palleggiato e che privilegia maggiormente gli inserimenti dei centrocampisti rispetto a quello di Conte, Inzaghi potrebbe anche rivalutare due giocatori come Gagliardini e Vecino, da lui sempre apprezzati. Scrive la rosea: