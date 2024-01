Ravanelli: “Inter non favorita dagli arbitri ma alcuni episodi sono strani. Bastoni…”

"Non voglio dire che c’è la voglia di favorire l’Inter contro la Juventus, ma non è possibile non vedere il fallo di Bastoni", dice Ravanelli

Intervenuto ai microfoni di TVplay.it, Fabrizio Ravanelli , ex attaccante tra le altre della Juventus, ha parlato così di ciò che è successo in Inter-Verona:

“Non credo che l’Inter sia favorita dagli arbitri. Gli errori a favore dei nerazzurri sono frutto del caso. Però devo riconoscere che alcuni episodi recenti sono strani. Quando giocavo io si parlava di mettere la moviola in campo, ora c’è il VAR. Gli errori continuano perché chi sta al VAR ha una sua idea personale sui singoli episodi. Non voglio dire che c’è la voglia di favorire l’Inter contro la Juventus, ma non è possibile non vedere il fallo di Bastoni su Duda. Guardate quello che è successo a Benevento con un gol della Turris che non è stato visto, una cosa incredibile“.