GdS / Inter, manca imprevedibilità: sindrome del vicolo cieco e scelta Arnautovic-Carboni

"L’Inter ha investito otto milioni sul 34enne Marko Arnautovic e ha prestato al Monza il 18enne Valentin Carboni. Arnautovic si è divorato due gol contro il Verona, Carboni ha abbattuto il Frosinone con una rete e un assist. Qualcosa non torna nell’attacco dell’Inter. I ricambi Arnautovic e Sanchez non sono all’altezza dei titolari Lautaro e Thuram e a Simone Inzaghi manca il giocatore imprevedibile, la variabile di talento da usare nei momenti in cui si palesa la sindrome del vicolo cieco.