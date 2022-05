Ravanelli: “Perisic è fenomenale, incredibile. Con la Juve l’ha vinta da solo”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia: "L'Inter deve tenersi assolutamente Perisic: io ho assistito alla finale dallo stadio, c'è chi dice che Brozovic è il cervello dell'Inter, ma Perisic è straordinario, ha vinto la partita da solo. La Juve ha avuto difficoltà a contrastarlo, è fenomenale: vederlo saltare di testa con quel dinamismo mi fa pensare che ancora per 2-3 anni possa fare la differenza. Ci facciamo riempire la bocca con alcuni giocatori, ma Perisic è incredibile: avete visto con quale personalità ha preso la palla per tirare il rigore?. Il Cagliari? Non c'è peggior avversario adesso che l'Inter: dopo la vittoria della Coppa Italia avrà molta autostima, sarà dura per i sardi fare punti".