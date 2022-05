Romano: “Perisic-Chelsea? Nessun accordo. L’Inter spera di tenerlo ma…”

L'esperto di mercato da un aggiornamento sul futuro del croato: non c'è al momento alcun accordo con il Chelsea

E' rimbalzata nella giornata di oggi la notizia di un accordo raggiunto tra Ivan Perisic e il Chelsea per la prossima stagione. Il croato è infatti in scadenza con l'Inter e può negoziare con qualunque club, ma, secondo Fabrizio Romano, al momento la situazione non è mutata rispetto a qualche giorno fa: "Perisić non ha ancora accordi con nessun club. È apprezzato da Tuchel fin da gennaio, ma il Chelsea è ancora in attesa di negoziare, nulla ancora fatto. L'Inter spera ancora di raggiungere un accordo con Perisić, ma deve migliorare la propria offerta".