Ravezzani: “Conte? Terza sconfitta di fila malgrado le spese. Mi pare che…”

Terzo KO di fila per il Tottenham di Antonio Conte, che dopo Chelsea e Southampton, cade ancora in casa contro il Wolverhampton. Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha commentato così il momento degli Spurs anche alla luce degli ultimi acquisti del mercato di gennaio: "Conte è alla terza sconfitta consecutiva in campionato, malgrado i (tanti) soldi spesi dal Tottenham per lui, Kulusevski e Bentancur. Paratici mi pare leggermente colpevole…".