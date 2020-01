Scandalo in Lecce-Inter: non solo Lukaku e Barella, incredibile quello che fa Giacomelli

Inter pesantemente danneggiata sul campo del Lecce: gli errori gravissimi di Giacomelli hanno condizionato la partita. In primis il gol annullato a Lukaku. Il belga non commette alcuna irregolarità, Gabriel perde il pallone e la rete era assolutamente da convalidare.

Poi lo scandaloso giallo per il fallo di Donati su Barella: Giacomelli viene richiamato al Var e incredibilmente non cambia la decisione. Ma il vero capolavoro è il rigore concesso al Lecce. Le immagini tv dimostrano come Giacomelli abbia concesso il penalty cadendo a terra, quindi vedendo poco o nulla. Decisioni incredibili. Ma l’indignazione del post Inter-Atalanta non viene replicata sui media oggi. Indignazione a targhe alterne.