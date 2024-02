"Il gol annullato all’Atalanta e il rigore all’Inter fan discutere. A mio avviso sono state decisioni giuste. L’unico dubbio riguarda il chiaro ed evidente errore. Se non se n’è accorto nessuno in campo e sugli spalti, forse non rientrano nella categoria. Ma è questione filosofica". Questo il parere di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito agli episodi arbitrali di Inter-Atalanta di ieri sera.