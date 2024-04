In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Italiano al Napoli? Non è il nome giusto. La piazza è bella ed entusiasmante per tutti, ma ho visto la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter… La difesa della viola era allo sbando eppure si ritrovò in vantaggio. Italiano continuò a far giocare altissima la squadra nonostante le mille occasioni dell'Inter. Anche un cieco lì avrebbe visto che la difesa andava abbassata, mentre Italiano non fu capace di capirlo.