Ravezzani: “Juve, proprietà solida. Ma sul mercato ha patito più dell’Inter”

Il commento del giornalista: "La Juve ha una proprietà solida, non dipende da prestiti esteri, tutto vero. Ma sul mercato ha patito più dell’Inter"

"Tanto tuonò che piovve (altrove). La Juve ha una proprietà solida, non dipende da prestiti esteri, tutto vero. Ma sul mercato ha patito più dell’Inter che sembrava destinata a sfracellarsi. Ha venduto il suo top e lo ha sostituito senza entusiasmare (almeno per ora)". Questo il commento di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito al mercato operato da Inter e Juventus in questa sessione.