Moratti: “Vorrei Insigne all’Inter. Interspac? Credo che il futuro del club sarà…”

Le parole dell'ex presidente: "Inzaghi, con pazienza ed intelligenza, ha trovato calciatori funzionali al bel gioco che stiamo vedendo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così del campionato di Serie A, partendo dalla Roma di Jose Mourinho: "Seguo il campionato con grande attenzione, Mourinho ha ravvivato il campionato, è partito molto bene. La Serie A ha una squadra in più, la Roma, che punterà allo Scudetto. Uno come Mourinho non punta al terzo posto. Josè non lo dirà mai, ma è li.