Oggi Pioli in conferenza ha risposto ai complimenti di Inzaghi, sottolineando come fosse facile farli dopo aver vinto

Ha fatto molto discutere quanto dichiarato da Stefano Pioli in conferenza stampa in merito a Simone Inzaghi. "I complimenti di Inzaghi? Fa onore ad Inzaghi ma è più facile fare i complimenti agli avversari quando vinci", ha dichiarato il tecnico del Milan. Parole che non combaciano con la realtà perché, dopo aver perso lo scudetto nel 2022, Inzaghi fece i complimenti al collega e alla squadra rossonera.