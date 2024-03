Acerbi assolto, Ravezzani: “Sentenza che farà discutere, ma da rispettare”

Si è chiusa senza squalifiche per Francesco Acerbi la situazione che si trascinava ormai da Inter-Napoli dello scorso 17 marzo. Il Giudice Sportivo, dopo aver accolto il materiale della Procura Federale, ha ritenuto che non ci fossero elementi per procedere. Sul tema è intervenuto anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia:

"Acerbi assolto. Il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare il suo insulto razzista a Juan Jesus. La parola di uno contro quella dell’altro non sono sufficienti per una condanna. Sentenza che farà discutere, ma da rispettare".