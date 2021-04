Ravezzani: “Pioli ha più volte alluso allo scudetto. Non capisco perché ora…”

Il dietrofront del tecnico rossonero in conferenza stampa e il pensiero del giornalista

Oggi in conferenza stampa Stefano Pioli ha effettuato un deciso dietrofront sull'obiettivo della sua squadra: ovvero lo scudetto. "Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi", ha precisato il tecnico rivolgendosi ai giornalisti.

Una retromarcia che Fabio Ravezzani commenta così: "Pioli ha più volte, giustamente, alluso allo scudetto, dicendo che il Milan non si poneva limiti o confermando le parole dei vari Ibra, Theo e Bennacer. Non capisco perché negarlo ora. Non è cosa di cui deve vergognarsi. Boh. Mi sembra stranamente nervoso come dopo il Manchester".