Milan, retromarcia Pioli: “Scudetto? Mai detto, ne avete parlato soltanto voi”

Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha effettuato un deciso dietrofront sull'obiettivo della sua squadra

Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno del Milan. I rossoneri giocheranno domani alle 18 in casa del Parma e il tecnico ha precisato: "Siamo concentrati solo sulla gara, bisogna giocare meglio dell'ultima partita, consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Contro una squadra che sta bene, fisica e veloce. Siamo così vogliosi di fare bene che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni alla nostra altezza. Sono errori che non dobbiamo commettere più nelle prossime partite".