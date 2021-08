MD – Il Real Madrid pensa di abbandonare la Liga e trasferirsi in Premier, Serie A o Bundes

Il Real Madrid starebbe seriamente studiando la possibilità di abbandonare la Liga per trasferirsi in Premier League, Serie A o Bundesliga

La notizia riportata in Spagna da Mundo Deportivo è a dir poco clamorosa: il Real Madrid starebbe seriamente studiando la possibilità di abbandonare il campionato spagnolo, la Liga, per trasferirsi in Premier League, Serie A o Bundesliga.

Secondo il quotidiano catalano, infatti, i Blancos, stufi degli attacchi di Tebas sul tema Superlega e contrari all'accordo stipulato tra la stessa Liga e il fondo d'investimento CVC (dal quale lo stesso Real e il Barcellona sono tagliati fuori), avrebbero spinto il presidente della società, Florentino Perez, a prendere in seria considerazione l'idea di cambiare addirittura campionato. Sebbene sia una bomba, scrive Mundo Deportivo, dal punto di vista economico questa mossa potrebbe garantire un ottimo ritorno economico, sia per il campionato che accoglierebbe il Real, sia per il club spagnolo. In cima alle preferenze di Perez ci sarebbe la ricca Premier League, ma il problema della Brexit potrebbe spingere il numero uno madrileno a considerare con più attenzione le opzioni Serie A e Bundesliga.