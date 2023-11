Real Madrid, Ancelotti: “Vinicius purtroppo è abituato al razzismo”

Vinicius, che ha appena prolungato il suo contratto con il Real fino al 2027, era già stato vittima di razzismo il fine settimana precedente a Siviglia, dove un tifoso andaluso era stato espulso dallo stadio Sanchez Pizjuan per aver mimato una scimmia nella sua direzione. Vinicius è stato ascoltato in tribunale il 5 ottobre nell'ambito di un'indagine sugli insulti razzisti pronunciati contro di lui a Valencia il 21 maggio. Lunedì ha ricevuto il premio Socrates durante la cerimonia del Pallone d'Oro, che premia i progetti educativi da lui promossi in Brasile e simboleggia la sua lotta contro la discriminazione.