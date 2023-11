Atalanta-Inter, le UFFICIALI: un cambio in difesa per Inzaghi rispetto alla Roma

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter: le scelte di Gasperini e Inzaghi per il match del Gewiss Stadium

Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa Inter: contro l'Atalanta gioca De Vrij, con Acerbi braccetto di sinistra e Pavard a destra. Panchina, dunque, per Bastoni, con Sommer confermato tra i pali. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, con il trio di centrocampo titolare confermato. In attacco, ovviamente, spazio alla ThuLa, Thuram e Lautaro.