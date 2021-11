Inter, ottavi ad un passo: Real Madrid avanti all’intervallo 2-0 contro lo Sheriff

L'Inter è a 45' dall'approdo agli ottavi di finale. Il Real Madrid, infatti, sta vincendo 2-0 all'intervallo a Tiraspol contro lo Sheriff

L'Inter è a 45' dall'approdo agli ottavi di finale. Il Real Madrid, infatti, sta vincendo 2-0 all'intervallo a Tiraspol contro lo Sheriff. A sbloccare il match, difficoltoso per i blancos in avvio, è stato Alaba su punizione alla mezz'ora mentre il raddoppio è arrivato al primo e unico minuto di recupero e porta la firma di Kroos. Al momento, il Real Madrid è primo a quota 12, l'Inter seconda a 10 ma già qualificata, perché lo Sheriff, terzo, è fermo a 6 e non potrebbe raggiungere i nerazzurri nemmeno in caso di vittoria all'ultima contro lo Shakhtar Donetsk.