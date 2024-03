Le parole del giornalista verso il prossimo turno di campionato con le squadre che tornano in campo dopo la sosta

Francesco Repice , giornalista Rai , ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Atalanta? Ne mancano nove e sbagliare adesso significherebbe vanificare tutti gli sforzi fatti.

L’unica che potrebbe permettersi di sbagliare è l’Inter, ma per il resto sono tutte tra il fallimento della stagione e il raggiungimento dell’obiettivo. Napoli-Atalanta è uno scontro diretto e credo che siamo nel momento decisivo della stagione. Nel mese di aprile si decide tutto. Osimhen? Quest’anno è mancato sempre, il Napoli non l’ha mai avuto a disposizione. A fare la differenza non sono i moduli, ma i calciatori”.