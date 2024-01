Repubblica – Inter a Monza, poi Supercoppa. La Juve ha un’occasione che può pesare

Inizia un momento delicato per l'Inter di Simone Inzaghi. Tra poche ore l'ostica trasferta di Monza, poi martedì il volo per l'Arabia Saudita, dove i nerazzurri contenderanno la Supercoppa a Napoli, Fiorentina e Lazio. Lasciando un vuoto nel calendario di Serie A che la Juventus può sfruttare. Si legge infatti su La Repubblica di oggi:

"Oggi gli uomini di Simone Inzaghi sono chiamati a vincere a Monza per evitare di essere riacciuffati. Archiviata la gara coi biancorossi voleranno a Riad, dove venerdì giocheranno la semifinale contro la Lazio in Supercoppa. Il trofeo regala 8 milioni al vincitore, ma costringe a rinviare una gara di campionato. Per l’Inter, quella con l’Atalanta. Un’occasione Juve per un sorpasso prospettico, con l’asterisco, ma che potrebbe comunque pesare. La lezione del campionato 2021-22, con il Milan capace di sfruttare lo scivolone interista a Bologna, è lì a ricordarlo".