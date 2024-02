Con una grande prova collettiva, l'Inter batte la Juve e stacca i bianconeri portandosi a +4 con una partita da recuperare. Il giorno dopo la gara di San Siro, nelle pagelle di Repubblica i voti per i giocatori nerazzurri sono alti. 7,5 per Pavard: "Fra una chiusura in scivolata e una mezza rovesciata in area avversaria chiama i cori dello stadio. È a San Siro da sei mesi ma sembra ci sia nato". Il migliore è Calhanoglu, voto 8 per il centrocampista: "Regista dell’intera partita, non solo dell’Inter. Fa quello che vuole, quando vuole, come vuole".