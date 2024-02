Serata da ricordare per l'Inter, che batte la Juventus 1-0 e rinsalda ulteriormente il primo posto in classifica, portandosi a +4 sui bianconeri (in attesa del recupero contro l'Atalanta). Un risultato che non rispecchia l'andamento della gara, con i nerazzurri in controllo totale per tutta la durata dell'incontro, con Sommer - spettatore non pagante - che ha potuto aggiungere un nuovo clean sheet al suo personalissimo score. Una differenza di valori tecnici, tattici, di fame, apparsa in tutta la sua evidenza in un San Siro traboccante di entusiasmo. Una tappa importantissima, ma non decisiva, per usare le parole di Simone Inzaghi, verso quel traguardo chiamato scudetto.