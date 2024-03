Repubblica – Inter-Napoli come un atto notarile. Per lo scudetto nel derby…

Un altro mattoncino verso l'obiettivo. L'Inter si avvicina allo scudetto della seconda stella con 14 punti di vantaggio sul Milan a 9 giornate dal termine, grazie al pareggio ottenuto ieri contro il Napoli campione in carica. Sulla gara torna Repubblica di oggi:

"Più che il brivido del passaggio di testimone, la freddezza dell’atto notarile. In una partita più seria che elettrizzante, marcata dalla stanchezza e finita pari, lo scudetto si è scucito dalle maglie del Napoli per passare su quelle dell’Inter, che interrompe a 10 la striscia di vittorie in campionato nel 2024 ma che, con 14 punti di vantaggio sul Milan e 9 gare da giocare, prepara comunque la festa.