Repubblica – Pagelle Italia-Macedonia, Dimarco come un detersivo: Barella e Darmian…

La vittoria contro la Macedonia per 5-2 ha permesso all' Italia di avvicinarsi alla qualificazione ad Euro 2024. Agli azzurri, infatti, basta un pari contro l'Ucraina per ottenere il pass per gli Europei.

L'edizione odierna di Repubblica ha dato i voti sul match disputato ieri all'Olimpico: tra i nerazzurri scesi in campo, i migliori sono Barella e Dimarco (voto 6,5): "Contate fino a due: gli inviti che Chiesa e Raspadori trasformano in oro", il commento per il centrocampista. "Tre fasi in uno come un detersivo: il piatto (sinistro) è sempre lucidissimo", per Dimarco. Voto 6 per Darmian: "Secondo gol in azzurro a distanza di otto anni - anzi, 2960 giorni - dal primo. Complice sulla prima rete macedone".