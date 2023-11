EDICOLA / CdS: Italia, quasi fatta. Juve, grande distribuzione: con l’Inter…

La vittoria contro la Macedonia in primo piano sulla prima pagina del quotidiano sportivo che guarda anche alla sfida tra Allegri ed Inzaghi

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport la vittoria della Nazionale di Spalletti: "Quasi fatta. L'Italia batte cinque a due la Macedonia. Lunedì serve un punto con l'Ucraina. Asso Chiesa, Euro 2024 ad un passo". Il giornale sportivo però, oltre a parlare della gara vinta da Darmian, lui ha sbloccato il match, e compagni, guarda a Juve-Inter , la sfida scudetto che si gioca alla fine della pausa per le Nazionali.

"Grande distribuzione Juve", si legge in basso. "La squadra bianconera ha segnato pochi gol ma con ben 11 realizzatori. Allegri ha mandato a segno più uomini in tutta la Serie A e ora aspetta l'esplosione degli attaccanti. Nel big match contro l'Inter ci sarà da battere Sommer, finora otto clean-sheet come Onana".