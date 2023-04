VIDEO / Retegui torna a segnare in Argentina: decisivo il gol segnato al Lanus

Non solo la partita della Nazionale. Retegui continua a far parlare di sé per i gol segnati. È da tempo un obiettivo di mercato per l'Inter e ha attirato l'attenzione di tanti altri club anche da quando Mancinilo ha convocato per le gare di qualificazione agli Europei dell'Italia, contro Inghilterra e Malta. L'attaccante del Tigre ha deciso la gara con il Lanus. Suo il gol del due a uno finale.