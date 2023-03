Pinamonti: “Retegui in Nazionale e io no? Nessun effetto, domanda da fare a Mancini”

Pinamonti ha parlato anche della scelta di approdare al Sassuolo: "Inizio difficile ma era normale che fosse così"

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pinamonti ha parlato così della sua scelta di approdare al Sassuolo: "Sapevo dell'interesse del Torino e di altre squadre, ho preso una decisione in estate e sono contento della scelta. Sono andato in difficoltà all'inizio ma era normale, dovevo adattarmi e non è ancora finita la stagione. Speriamo di avvicinarmi al numero di gol fatto l'anno scorso"

Qual è l'obiettivo di squadra da qui alla fine?

"C'è stato un cambio di rotta importante al termine del girone d'andata. Vogliamo rimanere in questo bel periodo fino alla fine e lottare per le posizioni che ci meritano di più rispetto al girone d'andata. Vogliamo arrivare più in alto possibile, non c'è un obiettivo ben preciso"

Che effetto fa Retegui convocato in Nazionale quando c'è Pinamonti che cresce e segna?

"Non è una domanda adatta a me. Non li scelgo io i giocatori, a me non ha fatto effetto. C'è stato dispiacere nel non vedere il mio nome però le scelte son state fatte e non posso influire. Sarebbe una domanda da fare a chi ha fatto le scelte"