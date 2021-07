19 anni dopo Richarlison replica il bizzarro taglio di capelli del Fenomeno Ronaldo

Il brasiliano, impegnato alle Olimpiadi di Tokyo, ripropone lo stravagante look che il Fenomeno sfoggiò ai Mondiali del 2002

Ai Mondiali in Corea e Giappone del 2002, Ronaldo si presentò con una acconciatura che fece molto parlare. Un look bizzarro che lo stesso Fenomeno motivò così: "Ho deciso di tagliarmi i capelli e lasciare quella piccola cosa lì: all'allenamento tutti mi prendevano in giro. Non vado fiero di quel taglio di capelli, effettivamente era un po' strano, ma fu un buon modo per distogliere l'attenzione".