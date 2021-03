Ronaldo: “I miei capelli nel 2002? Chiedo scusa alle mamme. Vorrei giocare, ma devo dimagrire”

In una lunga intervista rilasciata a Sports Illustrated, Ronaldo ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera

MONDIALE 2002 E... CAPELLI A MEZZALUNA - "Chiedo scusa a tutte le mamme che hanno visto i loro figli farsi lo stesso taglio di capelli. Era orribile ma c’era una ragione. Non volevo parlare con i giornalisti brasiliani dei miei infortuni e grazie a quel look se ne sono dimenticati. Mondiale 2002? I gol che ricordo con maggior piacere sono quelli segnati in finale alla Germania. Non sono stati i più belli, ma i più importanti, perché nessuno credeva che avrei potuto giocare di nuovo a calcio".

PESO - "Vorrei giocare ancora a calcio. Non ci riesco da tre anni ormai perché ogni volta che ci provavo mi facevo male. Nella mia testa però, penso ancora di potercela fare. Il problema è che se mi arriva un pallone lungo penso ancora di arrivarci. Invece non posso. Mi piacerebbe fare parte delle formazioni legends, ma per riuscirci devo perdere peso".

VALLADOLID E FUTURO - "Sono molto preso da questa esperienza ma non resterò qui per sempre, perché ho altre cose in mente per il futuro. Adesso però è troppo presto per parlarne. Di certo sono nato per lavorare. Non mi interessa se la gente mi ricorda come il “gordo” o il “fenomeno”. Ho fatto del mio meglio. È stata una grande esperienza, e ora ne ho ne sto vivendo una nuova. E voglio essere il migliore anche in questa carriera".