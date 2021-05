Inter, La Stampa: “Richiesta Zhang? Conte vuole congelare la risposta fino a…”

Così il quotidiano in merito alla notizia della richiesta del presidente alla squadra e alla reazione del gruppo

E' rimbalzata su tutti i media la notizia della richiesta di Steven Zhang alla squadra di rinunciare a due mensilità per alleggerire i costi e superare questo momento di difficoltà. Ma la squadra, secondo quanto si legge su La Stampa, avrebbe reagito così: "La squadra non fa salti di gioia. Valuterà, poi dovrebbe rifiutare i tagli accettando di trattare su una rateizzazione. Conte vorrebbe congelare la risposta fino alla sfida con la Juventus a cui tiene tantissimo .

Ma la proprietà ha fretta: il quadro deve essere chiaro prima del 31 maggio per le scadenze della Federcalcio. Di fronte a questa sforbiciata finirebbe per annacquarsi la promessa di mantenere i bonus scudetto. Ma è un altro l'aspetto che non piace alla squadra. Dopo aver già accettato la dilazione degli ingaggi di novembre e dicembre, i calciatori vorrebbero avere chiarimenti sulla strategia della proprietà per uscire dalla crisi di liquidità. Altrimenti si continua a navigare senza bussola. Su questo Zhang non ha fornito dettagli", si legge.