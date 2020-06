Inter, oggi la ripresa ad Appiano Gentile: dubbi in difesa per Conte, chi con Skriniar?

Dopo due giorni di riposo, l’Inter è pronta a tornare ad Appiano Gentile per proseguire la preparazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, i principali dubbi di formazione di Antonio Conte sono in difesa:

“Sabato e domenica di riposo, questa mattina Conte dirige il primo allenamento settimanale con prove tattiche incorporate verso il Napoli. Detto del 3-4-1-2 come abito d’ordinanza per la semifinale di ritorno, ci sono i dubbi difensivi che accompagnano l’Inter: sia De Vrij che Bastoni sono reduci da fastidi muscolari e vanno valutati con attenzione per evitare rischi. Chiaro che le prime scelte per il reparto sono loro, accanto a Skriniar che in caso di ammonizione salterebbe l’eventuale finale. Ma Conte pretende garanzie a livello fisico prima di mandarli in campo titolari, specialmente in un periodo che prevede partite ogni tre giorni“.