Eriksen, è il tuo momento: l’Inter cambia pelle, contro il Napoli Conte vara il 3-4-1-2

Il momento di Christian Eriksen sembra finalmente arrivato: il centrocampista danese, colpo del mercato invernale dell’Inter, vuole recitare un ruolo da protagonista assoluto in questo finale di stagione, e Conte è pronto a costruirgli una squadra su misura per esaltare le sue qualità. Secondo il Corriere dello Sport, il primo passo sarà un cambio di modulo: “Conte gli cucirà un’Inter su misura. Proprio come successo a Udine, nella notte dell’esordio in maglia nerazzurra del danese. Si andrà di 3-4-1-2 a Napoli, sabato sera, la traccia è quella. Nel nuovo approccio alla stagione che vale già un pass per la finale di Coppa Italia. Christian Eriksen qualche metro più avanti, soluzione studiata a lungo durante i tre mesi di pausa“.