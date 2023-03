Sky – Roma, tegola Pellegrini per Mourinho: 30 punti di sutura!

Lorenzo Pellegrini sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato della Roma contro il Sassuolo in programma domenica alle 18. Ieri ha rimediato una profonda ferita in testa nella zona fronto-parietale.

I controlli effettuati in serata presso la clinica Villa Stuart, compresa una tac, hanno escluso fratture o lesioni. Dopo il trauma contusivo però Pellegrini è stato ricucito con 30 punti di sutura. Si cercherà di recuperarlo per la gara di ritorno in programma in Spagna il prossimo 16 marzo.