Roma-Atalanta, Fonseca: “Fatto una buona partita contro una grande squadra”

Le parole dell'allenatore giallorosso al termine della gara contro l'Atalanta

Al termine di Roma -Atalanta, Paulo Fonseca ha commentatola gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "Giocare contro questo tipo di squadra è sempre molto difficile. Abbiamo sbagliato nei momenti decisivi, la squadra contro le grandi ha fatto ottime partite ma è vero che non abbiamo vinto".

"Oggi abbiamo fatto una buona partita affrontando una grande squadra. Sapevamo che era una partita difficile, ma abbiamo deciso di rischiare pressando alto non lasciando all'Atalanta la possibilità di costruire. Loro hanno avuto quasi tutte occasioni da contropiede per fare gol. Non è facile giocare contro l'Atalanta, abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, la squadra ha mostrato mentalità".