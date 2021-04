Inter, scudetto più vicino dopo Roma-Atalanta: ecco quanto manca per la matematica

La squadra nerazzurra si avvicina all'obiettivo che manca ormai da undici anni

L'Atalanta non è andata oltre l'1-1 in casa della Roma, nonostante 70' di supremazia, fallendo così il sorpasso sul Milan al secondo posto. Questa per l'Inter, fermata ieri dallo Spezia, è una buona notizia: il pareggio lascia inalterato il distacco della squadra di Gasperini dalla vetta, riducendo a 8 i punti sufficienti per lo scudetto. Basteranno quindi due vittorie e due pareggi per la matematica nelle ultime sei gare, anche meno nel caso in cui le altre dovessero fermarsi ancora.