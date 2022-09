Inter-Roma, novità su Dybala. Sky: “Domani lo staff medico giallorosso…”

Dopo due settimane di stop causa Nazionale, nel weekend riprende la Serie A e l'Inter affronterà la Roma. Tra i giallorossi, ci sono novità sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Come riporta Sky Sport, per il centrocampista azzurro, l'infortunio è alle spalle e sarà in campo. "Per quanto riguarda l’argentino, lo staff medico della Roma valuterà domani. Contro l’Inter potrebbe partire dalla panchina", invece l'aggiornamento su Dybala.