Sky – Roma, in forte dubbio la presenza di Dybala dal 1’ con l’Inter: la situazione

Paulo Dybala è in bilico per Inter-Roma. Sky Sport aggiunge ulteriori informazioni sull’argentino dopo l’esclusione nella notte con la sua Argentina. È addirittura in forte dubbio, infatti, la presenza dell’ex Juve dal 1’ contro i nerazzurri a San Siro. Il ct Scaloni ha preferito non correre rischi con l’attaccante e al momento è difficile immaginarlo in campo dall’inizio sabato. Nelle prossime ore se ne saprà di più.