"Se guardiamo ai gol nudi e crudi di questa stagione, il divario è netto: Lautaro e Thuram ne assommano 32 in tutte le competizioni, 22 l’argentino e 10 il francese; Lukaku e Dybala si fermano a 24, i 15 del belga e i 9 della Joya. Otto reti di differenza, non poche. Gli interisti hanno condiviso più tempo, sono stati in campo nello stesso momento per 1.785 minuti contro i 1.329 dei due romanisti, minore minutaggio su cui hanno inciso le fermate di Dybala per infortunio. Interessante il dato sulla reciprocità di coppia. Agli atti risultano tre assist di Dybala per Lukaku e uno di Lukaku per Dybala. Nel tandem interista, Thuram per 6 volte ha offerto a Lautaro la palla di una rete, mentre Martinez non si è ancora sdebitato, zero assist per il compagno. Finora il duo interista ha espresso una gerarchia netta, con Thuram nella scia di Lautaro e ci sta che sia così, l’argentino si è guadagnato il ruolo di centro di gravità del gioco di Inzaghi. Lautaro come ultima calamita", scrive Gazzetta.