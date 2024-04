"Mi batte il cuore fortissimo. Era il mio decimo derby e mi mancava il gol. Sono l'uomo più felice del mondo". Così Gianluca Mancini, dai microfoni di Dazn, commenta il successo nel derby con la Lazio, arrivato per un suo gol. Ma cosa significa segnare il primo gol in un derby e vincere dopo due anni? "Soprattutto la vittoria. Non vincevamo da tanto, i tifosi se lo meritano, loro sono sempre stati con noi - risponde il difensore centrale della Roma -. Oggi l'importate era vincere per noi, per i tifosi e per la classifica. I pantaloncini li ho regalati a questi splendidi tifosi, ma la maglia la voglio tenere per me, è quella del mio gol nel derby".